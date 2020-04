CARACAS – Camminare è bello ma pedalare lo è molto di più! La bicicletta cambia il punto di vista, lo eleva, ci fa vedere le cose da una prospettiva diversa, ci dona quel senso di nobiltà imposto dal busto eretto e dal mento in alto. Andando in sella ad una bici abbiamo la libertà di fermarci, di andare avanti di gustare il percorso alla giusta velocità. Questo mezzo ci permette di misurare le nostre forze, ci fa sentire motori di noi stessi.

La bici é un mezzo che unisce gli uomini ed ha diverse funzioni, puó servire per il trasporto, il commercio, lo sport, l’espressione artistica, il pellegrinaggio, il viaggio ed altre cose.

Leggenda vuole che il padre di questo ecologico mezzo di trasporto sia stato il grande Leonardo da Vinci attorno al 1490. Questa idea è basata su uno schizzo che compare tra le pagine del Codice Atlantico (la più ampia raccolta dei suoi disegni e dei suoi scritti): si tratta della nitida raffigurazione di un veicolo molto simile alla bicicletta, con tanto di pedali e catena.

In realtà sarebbe un “falso storico”: la maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che la figura tratteggiata non appartenga né alla mano del Maestro né a quella dei suoi discepoli. L’ipotesi più probabile è che sia uno schizzo aggiunto (probabilmente da un burlone) solo nell’Ottocento, quando la bicicletta era appena stata progettata. L’origine della prima bicicletta effettivamente utilizzata è da attribuire a Karl von Drais, un impiegato statale del Gran Ducato di Baden in Germania. Inventò la sua Laufmachine (macchina da corsa) nel 1817 che fu chiamata dalla stampa Draisine (in Italia draisina) e più tardi velocipede. Il maggiore miglioramento in questo progetto era l’aggiunta dello sterzo.

Oggi, 15 aprile, si festeggia la giornata mondiale del ciclista. Questa data é stata scelta in onore alla prima corsa documentata che si é svolta nel mondo. Nel lontano 1868, nel parco parigino Saint Claude si é svolta quest’inedito evento. Per la cronaca la corsa fu vinta dall’inglese James Moore.

Da lì in poi sono tante le gare che si svolgono in giro per il mondo a bordo di questo mezzo ecologico: Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España, Vuelta al Táchira, Vuelta a Venezuela e tante altre.

Mentre i campioni di questo sport sono tanti: Louison Bobet, Greg LeMond, Alberto Contador, Francesco Moser, Laurent Fignon, Jan Ullrich, Marco Pantani, Alfredo Binda, Chris Froome, Felice Gimondi, Miguel Indurain, Gino Bartali, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Fausto Coppi, Eddy Merckx, senza dimenticarci dei creoli Julio César León e José Rujano Guillén.

(di Fioravante De Simone)