Spagna, Lazzari: “Aiutiamo i ristoratori a ripartire dopo la pandemia”

Quello della ristorazione è uno dei settori più colpiti dalla pandemia; un settore in cui è assai numerosa la presenza italiana. Nessuno sa, né può sapere, quando la vita tornerà ad essere come prima, semmai qualcosa tornerà ad esserlo dopo l’epidemia. Molto meno è dato sapere quando potranno riaprire ristoranti, bar, pub o locali notturni. Il nostro direttore, Mauro Bafile, conversa con Andrea Mai Lazzari, esperto nel settore e motore del Comitato Gastronomico creato per aiutare i ristoratori in Spagna a sopravvivere alla pandemia.

Redazione Madrid