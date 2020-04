Golf: Outlaw Tour, Čejka torna al successo

(ANSA) – ROMA, 16 APR – Mentre quasi tutto lo sport mondiale continua ad essere messo in ginocchio dal coronavirus, in Arizona (così come in buona parte della Florida) si continua a giocare a golf. Se le massime organizzazioni del green mondiale – dal PGA al LPGA, passando per l’European Tour – fino a questo momento non hanno potuto fare altro che rinviare e cancellare tornei, in attesa di poter riprendere, l’Outlaw Tour non si ferma. E così dopo quella dello scozzese Callum Hill nel Verrado Founders Championship è arrivata la vittoria di Alexander Čejka nel Arrowhead Classic. Il 49enne golfista di Mariánské Lázně (Repubblica Ceca), con passaporto tedesco, con un totale di 196 (-14) colpi ha superato la concorrenza del tailandese Limbhasut, secondo con 198 (-12). L’evento è andato in scena a Glendale, città della contea di Maricopa, in Arizona. Con Čejka che ha ricevuto un assegno da 5.000 dollari su un montepremi complessivo di 28.500.000. Residente a Las Vegas (Nevada), Čejka è un veterano del green e in carriera vanta 4 exploit sull’European Tour (l’ultimo nel 2002) e un trionfo sul PGA Tour. Il teutonico non vinceva un torneo tra i professionisti dal marzo 2015, anno dell’ultimo e unico acuto sul massimo circuito americano, arrivato nel Puerto Rico Open. Ora la gioia negli Stati Uniti, ai tempi del coronavirus, in un evento che ha vietato, tra le altre cose, ai concorrenti di toccare le aste delle bandiere tra distanziamento sociale e il “niet” all’uso dei carrelli da golf. (ANSA).