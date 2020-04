Buffagni, modello lombardo fallito, ok gestione Veneto

(ANSA) – ROMA, 16 APR – “Il mio territorio ha più del 50% dei morti in Italia per coronavirus. E’ evidente che se da un lato qualcuno ha sbagliato è giusto che la magistratura faccia il suo corso. Salvini dimostra il suo disinteresse per le vite umane. Aver visto qualcuno che ha cominciato a fare il Renzi della situazione, dicendo ‘riapriamo’, con superficialità, dimostra solo una voglia di speculare. Il modello lombardo evidentemente ha fallito. In Veneto governa la Lega, lo dico a Salvini, e lì la gestione ha agevolato”. Lo dice su Fb il viceministro al Mise Stefano Buffagni.