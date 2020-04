Coronvirus: Esa, inquinamento in calo del 50% in Europa

(ANSA) – ROMA, 16 APR – L’isolamento attuato in diverse città in tutta Europa per arginare la pandemia di coronavirus ha portato un calo notevole dell’inquinamento. Lo annuncia l’Agenzia spaziale europea precisando che in alcune città i livelli di diossido di azoto si sono dimezzati. Il miglioramento della qualità dell’aria è particolarmente evidente in Italia, Spagna e Francia dove il lockdown è ormai in vigore da diverse settimane. A Parigi dal 13 aprile al 13 marzo c’è stato un calo del 54% dei livelli di diossido rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A Milano, Roma e Madrid del 45% circa.