Tokyo: primi passi per la ripartenza “priorità sono i costi”

(ANSA) – ROMA, 16 APR – Massima attenzione alla riduzione dei costi per il Giappone e alla conferma delle sedi di gara e del programma delle competizioni. Sono questi i principali focus su cui convergerà il lavoro di revisione del progetto esecutivo dei Giochi di Tokyo 2020, rinviati di un anno a causa della pandemia, di cui si è cominciato a parlare in una riunione in teleconferenza svoltasi oggi tra il presidente della Commissione di coordinamento del Cio, John Coates, il direttore esecutivo dei Giochi, Christophe Dubi, il presidente e l’ad del Comitato organizzatore, Yoshiro Mori e Toshiro Muto. Tutti hanno concordato sul fatto che i Giochi nel 2021 dovrebbero riprodurre il più possibile il programma previsto per il 2020, mentre per quanto riguarda i siti, è già stata avviata una trattativa con i 43 coinvolti per confermare la loro disponibilità ad ospitare le gare nel 2021.’Mori ha sottolineato la complessità della situazione e che sarebbe stato difficile fissare una scadenza temporale per chiudere la trattativa con tutti. Una nuova tabella di marcia sarà stabilita entro il prossimo mese, al fine di far collimare le risorse e le priorità. Massima incertezza permane sulla evoluzione della pandemia e quindi quali misure sanitaria saranno eventualmente introdotte per i Giochi, ma Coates ha sostenuto che gli organizzatori sarebbero guidati dalle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. (ANSA).