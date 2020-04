Nonna d’Italia sconfigge il Coronavirus dopo la Spagnola

PIAZZA ARMERINA (ENNA). – Ha sconfitto la spagnola, quando era una bambina, e ora dice di non temere il Coronavirus anche perché assicura di avere adottato tutte le precauzioni necessarie. Maria Oliva, che tutti conoscono come nonna Marietta, ha festeggiato oggi i suoi 111 anni di vita cantando davanti a una torta enorme “Ciuri ciuri”, la celebre canzone siciliana di cui ricorda perfettamente gli accordi e le parole.

Ha un nugolo di figli, nipoti e pronipoti ma al tempo della pandemia si è ritrovata solo con una figlia e una nipote. La sorella Lucia, che ha 98 anni e vive a Torino, le ha mandato un messaggio d’auguri. Gli altri due fratelli e tre sorelle sono morti.

La “nonna d’Italia”, vive a Piazza Armerina, borgo medievale della provincia di Enna, dove è nata il 16 aprile 1909. Giovanni Giolitti guidava il suo terzo governo, Benito Mussolini era ancora socialista, Franca Florio era la regina bella e adorata dei salotti di Palermo, il vescovo di Piazza Armerina era Mario Sturzo fratello di don Luigi, fondatore del partito popolare.

“La lunga vita di mia nonna si può leggere come un libro di storia”, dice il pronipote Danny Catalano che ricorda i grandi eventi di cui la sua trisavola è stata testimone: due guerre mondiali, il biennio rosso, la dittatura fascista, il referendum Repubblica-Monarchia, la Costituzione (“La più bella del mondo”).

Quella di nonna Marietta è stata una vita decorosa e senza sfarzi. Nata in una famiglia popolare, si era trasferita al quartiere Monte dopo il matrimonio nel 1927. Per tutta la sua lunga esistenza ha mantenuto uno stile morigerato preferendo una dieta moderatamente vegana.

“Ho sempre mangiato verdura”, confida rivelando il “segreto” della sua longevità. Mai un eccesso, mai uno spreco e preferenza per i genuini prodotti della sua campagna dove fino a qualche anno fa mandava avanti un mulino ad acqua. Dal marito, morto nel marzo 1975, ha avuto otto figli (cinque ancora in vita). E poi si è ritrovata una famiglia molto allargata con 58 tra nipoti e pronipoti.

Oltre a mantenere la lucida memoria di tanti fatti e di tante vicende familiari, è in buone condizioni di salute. Fino all’anno scorso si muoveva in casa. Nel settembre 2018 ha voluto essere accompagnata in piazza Falcone e Borsellino per incontrare papa Francesco che, durante il viaggio in Sicilia, aveva fatto tappa a Piazza Armerina.

Carattere forte e deciso, nonna Marietta è anche una donna molto devota. Prega ogni giorno, un sacerdote e a volte anche il vescovo la vanno a trovare a casa per i conforti religiosi ai quali non vuole rinunciare.

(di Franco Nicastro/ANSA)