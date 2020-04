El presidente de la Cámara venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), Roger Figueroa, señaló este miércoles que el sector está trabajando “en un 12, 15 o hasta 20% de capacidad”.

Manifestó que el sector se ve severamente afectado por la falta de combustible. Los trabajadores no pueden llegar a los puestos de trabajo y que es complicado transportar materia prima si no hay gasolina. Resaltó que el tema de los precios también es difícil. Como hay menos productos en el mercado, entonces estos aumentan. A su juicio hasta tanto no se resuelva el tema del combustible no mejorará la situación.

Asimismo, comentó que para los productores es sumamente dificultoso sacar los productos de las fincas por la falta de gasolina.

Indicó que se está produciendo el 50% de 6 millones de litros de leche, que es el volumen total del país.

El agremiado manifestó que los productores en Barinas y Zulia “están botando la leche porque no tienen el gasoil para mantener las cadenas de frío o la están dando para alimentar becerros”.