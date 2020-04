(ANSA) – ROMA, 16 APR – “Non esistono sport nobili e meno nobili, ricchi o meno ricchi, esiste lo sport che risponde solamente al Coni e al Ministero”. Così il presidente della Federazione italiana canoa kayak (Fick), Luciano Buonfiglio, sulla polemiche relative alla “fase 2” dello sport italiano. “Se si decide di ripartire, bisogna farlo insieme e sono sconcertato difronte all’iniziativa di una singola federazione che non rispetta le altre. E’ ora di decidere se il calcio fa parte a tutti gli effetti della famiglia Coni o se ha intenzione di andare per conto suo”. “Sono d’accordo con il presidente Malagò quando dice che si sta generando un dibattito estremamente confuso e fortemente divisivo, che non può portare a qualcosa di buono e sono ancora più d’accordo con Federica Pellegrini quando sottolinea che non esiste solo il calcio – afferma ancora Buonfiglio -. Dall’altra parte ci sono migliaia gli atleti italiani che stanno rinunciando ad una parte importante della loro vita, stanno perdendo quel livello qualitativo di prestazione raggiunto per l’obiettivo olimpico, ma lo fanno per il bene di tutti, rispettosi delle regole. Non esistono atleti più importanti o meno importanti, ma esistono atleti che andranno alle Olimpiadi e come tali vanno rispettati”. (ANSA).