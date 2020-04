Gallinari tra Nba e Nazionale: “Difficile ripartire”

MILANO. – I dubbi legittimi sulla ripresa della Nba e di una vita “normale”, i timori per Milano e la sua famiglia, la speranza di uscire presto a riveder le stelle. Danilo Gallinari – nella sua casa di Oklahoma City – passa le giornate ad “alzare le pentole” per rimanere in forma e a domandarsi cosa ne sarà del futuro.

Ripete la parola “buonsenso” come un mantra, auspicando che le “pressioni” per gli interessi economici non diventino la stella polare di fronte alla salute degli sportivi. Non è contrario a tornare a giocare (“sarebbe d’aiuto, alzerebbe il morale”) ma è altrettanto consapevole dei rischi che correrebbero atleti e staff delle 30 franchigie.

“La Nba – spiega in una conversazione telefonica con l’ANSA – sta cercando un paio di città dove poter giocare ma non credo sia fattibile per dinamiche e logistiche, i tempi sarebbero troppo lunghi per chiudere tutto entro inizio settembre: ci sarebbe la quarantena di far rispettare, i tamponi da fare, gli allenamenti e poi le gare”.

Ne parla con assoluta cognizione di causa, in quanto rappresentante sindacale dei Thunder, un ruolo che rispecchia il naturale altruismo del suo animo. Una sensibilità che lo ha portato immediatamente a fare due donazioni distinte, agli ospedali di Oklahoma City (dove la situazione è piuttosto sotto controllo, appena 500 casi su 650 mila abitanti) e a quelli di Codogno e Lodi.

La prima zona rossa in Italia, quella che – per una persona cresciuta a Graffignana – ricorda gli affetti più cari: “Penso sempre ai miei nonni, a mia madre che è a casa da sola perché mio padre Vittorio è a Denver con mio fratello Federico. Ogni volta che mi suona il telefono e vedo un numero italiano sobbalzo perché ho paura sia una brutta notizia”.

La buona notizia è il suo desiderio di continuare a vestiré l’azzurro Italia, anche se le incognite sul calendario Nba non possono garantire la sua presenza al preolimpico di Belgrado: “Una mia defezione forzata la vivrei davvero male. Ma la Nba ha saputo diventare globale anche grazie ai buoni rapporti con la Fiba. Sono convinto troveranno un modo per incastrare le date e accontentare tutti. Io giocherò con la Nazionale finché il mio corpo me lo permetterà”.

Uno “scherzetto” alla Serbia per volare a Tokyo, poi l’emozione degli Europei al Forum di Assago: con il sogno mai celato di poter baciare una medaglia per la nazione per cui oggi – a distanza obbligata – è tanto in pena.

(di Luca Guazzoni/ANSA)