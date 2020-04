Coronavirus: nuovo balzo contagi in Piemonte, 815 in più

(ANSA) – TORINO, 16 APR – E’ ancora alto in Piemonte il numero dei contagi: sono 815 quelli comunicato questa sera dall’Unità di crisi regionale, il doppio dell’Emilia Romagna, che resta la seconda regione alle spalle della Lombardia per casi di coronavirus. Il totoale, in Piemonte, è di 19.621 positivi contro i circa 21mila dell’Emilia-Romagna. Rispetto agli ultimi giorni cala, anche se di poco, il numero dei nuovi decessi, 82; dall’inizio dell’emergenza sono 2.146. E’ invece costante la diminuzione dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 345, 13 in meno a ieri. Sono 232 i nuovi guariti, che diventano così 1.860, con altri 1.486 “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. (ANSA).