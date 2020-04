Easyjet pronta ripartire, Italia tuteli intero settore

MILANO. – La lunga emergenza coronavirus non impedirà a EasyJet di ripartire subito, rispettando le decisioni dei Governi, anche se è impossibile anticipare date.

Lo ha detto l’amministratore delegato Johan Lundgren che ha sottolineato come il fermo dei voli non ha compromesso finora i conti e il primo semestre si è chiuso lo scorso 31 marzo con una perdita ante imposte che sarà “compresa tra 185 e 205 milioni di sterline (212,3-235,3 milioni di euro), inferiore ai 275 milioni (315,6 milioni euro) dei primi sei mesi dell’esercizio precedente”.

Il Gruppo secondo l’A.d, ha archiviato un “risultato molto forte prima dell’impatto del coronavirus”, dimostrando così “la forza del suo modello operativo”.

A Luton, grazie anche ai recenti finanziamenti ottenuti dal Tesoro britannico e dalla Banca d’Inghilterra, dispongono ora di 2 miliardi di sterline di liquidità extra, in modo da poter sostenere anche un blocco dei voli di “9 mesi”, secondo Lundgren.

Quanto alla ripresa dei voli, “saranno necessarie due settimane dal momento in cui verrà decisa”, per provvedere alla manutenzione dei velivoli fermi a terra per coronavirus.

Difficile prevedere una data per il decollo, che sarà “graduale, in base alle decisioni che prenderanno le autorità e interesserà prima di tutto i voli domestici”.

EasyJet è pronta a ripartire anche in Italia, dove, ricorda il country manager Lorenzo Lagorio è “la prima compagnia in diversi scali, come a Napoli, Venezia, Milano Malpensa e Olbia”.

“Quando si parla di trasporto aereo in Italia – spiega – è importante sottolineare che EasyJet è uno dei principali operatori e l’anno scorso ha trasportato 20 milioni di passeggeri italiani”. “In Italia – sottolinea – ci sentiamo a casa.

“I vari Governi – prosegue – sono concentrati nel tutelare le compagnie nazionali, ma il trasporto aereo non è solo quello ed è fondamentale che il Governo intervenga per tutto il settore, mantenendone intatte le potenzialità, e non solo per alcuni operatori”.

“EasyJet – fa notare il manager – ha 1.500 dipendenti tra Malpensa, Venezia e Napoli, ma poi c’è l’indotto degli aeroporti e del turismo e certi aeroporti hanno bisogno di noi per ripartire”.

“Mi auguro – conclude – che ci sia un’attenzione adeguata al settore e che vengano prese azioni che facilitino la ripresa in modo simmetrico, perché quello che fa bene soltanto a qualcuno non fa bene a tutti”.

(di Paolo Verdura/ANSA)