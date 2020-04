SNTP nominado a Premios a la Libertad de Expresión

CARACAS – Marco Ruiz secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa(SNTP), fue nominado en la categoría “Periodismo”, al Premio a la Libertad de Expresión que confiere la organización no gubernamental Index on Censorship, con sede en Londres.

Este premio homenajea a personas que han incidido significativamente en la lucha contra la censura a nivel mundial. La vigésima edición de los Premios a la Libertad de Expresión será celebrada este 16 de abril.

El SNTP en su cuenta oficial de Twitter acotó que esta premiación también exalta el trabajo de más de 70 delegados voluntarios que denuncian la censura a los medios de comunicación en Venezuela.

Denunció, que los ataques que recibe la prensa en Venezuela, siguen suscitándose durante la emergencia sanitaria decretada por Nicolás Maduro.

Siguen las detenciones

Funcionarios del Comando Nacional Antisecuestro (Conas) y tres civiles, se llevaron de su casa en San Fernando de Apure al periodista Eduardo Galindo Peña este 15 de abril para, presuntamente, rendir declaraciones sobre una publicación en su portal web “Senderos de Apure”.

De la misma manera, el 14 de abril detuvieron al periodista Arnaldo Sumoza mientras cubría una protesta por agua en El Sombrero, estado Guárico. Ahora se encuentra en el comando de la Guardia Nacional junto a 2 dirigentes políticos, también detenidos.

Espacio Público, asociación civil que promueve y defiende la libertad de expresión, alertó que desde el 16 de marzo se han registrado 96 violaciones a la libertad de buscar y difundir información, la mayoría referente el Covid-19.

Destacó que desde el 6 de abril hasta el 12 de abril han ocurrido 13 violaciones a la libertad de expresión en cuatro casos, cabe destacar que antes de la cuarentena, entre enero y febrero de 2020 se habían contabilizado 207 agresiones a la libertad de expresión en Venezuela.

Igualmente, el Instituto Prensa y Sociedad IPYS Venezuela, exigió la libertad de los periodistas Sumoza y Galindo y recordó que “el acceso a la información es un derecho que no debe ser violado ni en estados de excepción”

Por su parte el periodista Sergio Novelli denunció en redes sociales que la Dirección General de Contrainteligencia militar (Dgcim) estuvo este jueves en su casa, en Caracas, con una supuesta orden de investigación.

Según el periodista su residencia está alquilada a una familia, aun así, la Dgcim allanó la vivienda y se llevó cuatro computadores y cinco teléfonos. “En teoría irían ahora a casa de mis padres, dos personas mayores”, alertó Novelli.

“Yo no deje en Venezuela nada, más allá de mis afectos y parientes. No sé qué buscan. Lo único que hago es informar sobre lo que acontece en mi país. Su realidad. No sé si lo que quieren es que me calle. Mi función como periodista es decir siempre la verdad”, dijo el periodista quien hoy reside en Miami y trabaja para VpiTV.

CNP Apure-Amazonas

El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Apure-Amazonas, condenó las acciones de intimidación y atropellos en contra del periodista Eduardo Galindo Peña.

“El CNP, seccional Apure-Amazonas, rechaza categóricamente la detención del colega Eduardo Galindo y de dos de sus familiares, así como la retención de sus herramientas de trabajo; por tanto, exigimos su liberación inmediata”, subrayó.