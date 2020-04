Universitarios deberán ver clases en línea hasta agosto

CARACAS- César Trompiz , ministro de Educación Universitaria, aseguró que la educación a distancia se mantendrá por lo menos hasta agosto, para evitar la interrupción de las actividades, académicas a propósito del resguardo que obliga la pandemia mundial.

Dijo que más de 67 % de los estudiantes y 90 % de las universidades se han sumado al plan, implementado desde el 13 de abril, que consiste en impartir educación a distancia para garantizarles a los estudiantes la continuidad de estudios.

Explicó que cada Consejo Universitario deberá emitir garantías y resoluciones para que las diversas instituciones re planifiquen su método de estudio.

Comentó que actualmente trabajan en una combinación de metodologías para desarrollar con los alumnos una vez culmine la de la pandemia y para las carreras prácticas, están analizando la reprogramación para otros semestres, una vez todo retorne a la normalidad.

Universidades en desacuerdo

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), rechazó el plan “Universidad en Casa” anunciado y advirtió que le mismo no ha sido presentado ni consultado con las autoridades y profesores de las diferentes casas de estudio, lo que arremete contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

En un comunicado, expresan que el ministerio “no tiene cualidad” para ofrecer el plan Universidad en Casa, ni cuenta con pruebas para afirmar que el 95% de las universidades se han sumado.

Igualmente, señala que las universidades no tiene operativas sus plataformas tecnológicas por falta de servicios, entre ellos la electricidad y muchos profesores y estudiantes no tiene siquiera conexión a internet en sus viviendas y muchos tampoco poseen computadoras.

Po último, FAPUV cuestionan que muchas materias deben ser modalidad presencial debido a las prácticas, laboratorios y clínicas, por lo que debe discutirse y evaluar las alternativas para su reprogramación.

Mala conexión

Por su parte el diputado Ángel Álvarez Gil, denunció que la falta de conexión a Internet afecta el trabajo, los estudios y la salud de los venezolanos, pues Venezuela tiene una de las peores conectividades en materia de telecomunicaciones, por lo que es absurdo que se pueda recuperar el año escolar vía on line.

Agregó que los profesores están mal pagados y los estudiantes y profesores, no cuentan con tecnología adecuada para recibir clases en casa mediante internet.

Contenidos no coinciden

Finalmente, Raquel Figueroa, coordinadora nacional de la Unidad Democrática del sector educativo, advirtió que los docentes de primaria y bachillerato no fueron consultados sobre la posibilidad de dar clases en línea y se fueron a sus hogares sin instrumentos que les permitan mantener el proceso continuo que llevan en los colegios

Indicó que los maestros no saben cómo unificar los contenidos dados en aula con los contenidos señalados por el ministerio de Educación porque no coinciden, y las asignaturas planteadas por el ministerio no están sobre la base de la realidad de los estudiantes, ni de las escuelas.