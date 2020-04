ROMA. – Luiz Henrique Mandetta non è più il ministro della Sanità del Brasile: lo ha comunicato lui stesso sui social, dopo un incontro a Brasilia con il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro.

“Ho appena sentito dal presidente Jair Bolsonaro l’avviso delle mie dimissioni dal ministero della Sanità”, ha scritto Mandetta su Twitter, ringraziando per “l’opportunità che mi è stata data” di fronte alla “grande sfida che il nostro sistema sanitario sta affrontando”.

Il sostituto scelto dal capo dello Stato è l’oncologo Nelson Teich, un nome che gode di stima anche in ambiente medico, fanno notare i media che adesso scommettono su un allentamento di alcune misure restrittive, a partire da quella sul distanziamento sociale.

L’estromissione di Mandetta da parte di Bolsonaro era ormai nell’aria da diverse ore, dopo gli aperti contrasti tra i due, verificatisi soprattutto negli ultimi giorni, sul modo di affrontare la pandemia da coronavirus. “Sono due mesi che combatto questa battaglia: sono stanco, adesso basta”, si era sfogato il giorno prima Mandetta, in un’intervista telefonica al settimanale Veja.

L’ex ministro e Bolsonaro divergevano apertamente sulle misure da prendere contro la diffusione del Covid-19, che nel Paese sudamericano ha fatto registrare finora oltre 30 mila casi confermati e quasi 2.000 morti: Mandetta difendeva il distanziamento sociale, mentre Bolsonaro si mostra da sempre più preoccupato per le conseguenze economiche della crisi sanitaria e vorrebbe riaprire le principali attività.

“Da due mesi misuro le parole. Quando sembra tutto a posto, ecco che il discorso cambia di nuovo. Ora basta. Abbiamo già aiutato molto”, aveva rincarato la dose Mandetta.

Il braccio di ferro tra l’ex ministro – un medico specializzato in ortopedia – e il capo dello Stato era in corso da settimane. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe però stata l’intervista concessa domenica scorsa da Mandetta alla trasmissione Fantastico, della Rede Globo, la principale emittente brasiliana, accusata dal presidente di divulgare “fake news” al suo riguardo.

“Abbiamo visioni diverse sulla stessa questione”, aveva sintetizzato diplomaticamente Mandetta, che però non aveva risparmiato velate critiche al comportamento di Bolsonaro, visto più volte per strada a stringere mani e ad abbracciare i suoi simpatizzanti, quasi a ribadire il suo scetticismo per le raccomandazioni non solo del suo ministro, ma della stessa Organizzazione mondiale della sanità.

I due si trovavano in disaccordo anche sul ricorso alla clorochina per curare i pazienti affetti da Covid-19: l’uso del farmaco è difeso da Bolsonaro, nonostante molti esperti, anche brasiliani, mettano in guardia sugli effetti collaterali.

