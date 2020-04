(ANSA) – COSENZA, 17 APR – Sono 26 i pazienti e 23 i dipendenti della Rsa “Villa Torano” di Torano Castello risultati positivi al Covid 19. Il dato definitivo e ufficiale – dopo che i test sono stati ripetuti per una presunta anomalia nel primo rilevamento – è stato reso noto dal commissario dell’Asp di Cosenza Giuseppe Zuccatelli. Torano, nei giorni è stato dichiarato “zona rossa”. Da quanto emerge dalla comparazione dei risultati tra i primi tamponi e i secondi effettuati dall’Asp, ci sarebbe una discrepanza di una decina di casi positivi in meno. Altro elemento emerso questa mattina, e confermato da Zuccatelli, è l’invio di una commissione medica dell’Asp a “Villa Torano” per verificare le condizioni di salute dei 56 pazienti presenti nella struttura. Particolare attenzione sarà dedicata ai 26 ospiti risultati positivi, per verificare la presenza di sintomi riconducibili al coronavirus. Infine, si registra un decesso tra gli ospiti della casa di cura, ma non è stato reso noto se il 91enne fosse tra i positivi al virus.