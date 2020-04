(ANSA) – POTENZA, 17 APR – In vista della Fase 2 dell’emergenza coronavirus, la Regione Basilicata stanzierà “una somma consistente da impiegare in liquidità a fondo perduto per la ‘Ripartenza in sicurezza’”. Lo ha reso noto il presidente della Giunta lucana, Vito Bardi, specificando che i fondi saranno destinati “alla realizzazione di misure che garantiscano il distanziamento sociale e la sicurezza nei posti di lavoro” e all’acquisto “di dispositivi di protezione individuale, termoscanner o similari”.