(ANSA) – ROMA, 17 APR – Sono 788 gli emendamenti al Cura Italia presentati in commissione Bilancio alla Camera. La maggior parte sono firmati da forze dell’opposizione: 267 da Forza Italia e 168 da Fdi. La Lega ne ha presentati 46. Per la maggioranza, il gruppo con più richieste di modifiche è il Pd: 74. Seguono M5s con 51 emendamenti, Iv con 15 e Leu con 11. Il voto degli emendamenti in commissione Bilancio alla Camera inizierà lunedì, dopo la ‘scrematura’ delle inammissibilità. In base a un accordo di massima, l’esame finale dovrebbe riguardare un massimo di 150 emendamenti ‘segnalati’ dalle varie forze politiche. Per mercoledì è previsto l’arrivo in Aula del provvedimento, con il voto di fiducia. Nel caso in cui vengano approvati degli emendamenti, il testo dovrà tornare al Senato, dove è già stato approvato con la fiducia.