Vescovi Ue: “Solidarietà Nord-Sud Europa, ultima chance”

ROMA. – Dopo il Papa, anche i vescovi dell’Ue richiamano l’Europa, in particolare i Paesi del Nord, alla “solidarietà” verso quelli del Sud più colpiti dal Covid-19. E i toni usati su Civiltà Cattolica dal card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo del Lussemburgo e presidente Comece (Commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea), sono ultimativi.

“Questa è l’ultima ‘chance’ data al progetto europeo – afferma infatti -. Spero con tutto il cuore che i Paesi del Nord realizzino un progetto di solidarietà con i Paesi del Sud Europa, non sotto ricatto, ma facendo ogni sforzo possibile, in un grande gesto di solidarietà europea. Altrimenti, non sarà soltanto l’idea europea a essere a rischio. È la mappa del mondo che cambierà dopo questa crisi. L’Europa potrebbe uscirne più debole, e il ritorno al nazionalismo potrebbe indebolire gli stessi Stati-nazione”.

Già nel Messaggio ‘Urbi et Orbi’ di Pasqua, papa Francesco aveva caldamente esortato l’Unione Europea a mettere da parte “l’egoismo degli interessi particolari” e a dare “prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative”. E nel nuovo numero della rivista dei Gesuiti – le cui bozze vengono tradizionalmente rivista dalla Segreteria di Stato vaticana – gli fa eco il card. Hollerich, anch’egli gesuita, che in un intervento dal titolo “L’Europa e il virus” spiega che “l’Europa non può essere costruita senza un’idea di Europa, senza ideali”.

“Il fatto che l’Unione Europea si chiuda ai rifugiati, le immagini del sovraffollato campo profughi di Moria sull’isola di Lesbo, le migliaia di naufraghi nel Mediterraneo – sottolinea – hanno inflitto profonde ferite all’ideale europeo. La mancanza di solidarietà durante la crisi causata dal coronavirus può diventare la ferita mortale”.

“È vero – osserva il porporato – che sappiamo di un certo numero di pazienti italiani e francesi in cura in Germania, per esempio, o di altri in Lussemburgo. Ma vediamo in evidenza la difficoltà della solidarietà europea”. “Temo che per molti questo sarà il disincanto nei confronti del progetto europeo”, aggiunge, chiedendosi: “Come possiamo ora prevedere che avvenga la ricostruzione dei Paesi europei alla fine della crisi?”.

Il rischio, avverte Hollerich, “senza aiuti economici e finanziari, i Paesi poveri diventino più poveri”. Secondo Hollerich, inoltre, “la crisi che stiamo attraversando dimostra che i nostri modelli economici devono cambiare”, dopo che lo sviluppo nella globalizzazione “è rimasto appannaggio di poche élite” e “l’economia ha imboccato la strada del liberismo sfrenato, dove l’unica cosa che conta è la massimizzazione del profitto”.

“Se vogliamo condizioni migliori nelle prossime crisi – suggerisce il porporato lussemburghese -, l’economia ha bisogno di una sua conversione ‘glocale’, che include il rimedio a tante ingiustizie in cui il Nord si approfitta del Sud”. “I leader politici, se hanno l’ambizione di essere uomini di Stato e non solo di una parte, devono prendere l’iniziativa – aggiunge -. Non facciamoci illusioni: oggi non stiamo vivendo una ‘grande eccezione’. Queste crisi torneranno e costituiranno solo l’inizio della crisi ecologica che il nostro stile di vita sta facendo avanzare”.

“La crisi attuale ci mostra anche la necessità di relazioni umane e di reti di solidarietà – conclude Hollerich -. Scuole e asili nido chiusi e lavoro da casa ci mostrano l’importanza della famiglia come prima cellula di solidarietà. Le nostre politiche hanno minato le reti familiari, favorendo l’individualismo, frutto delle nostre preferenze economiche. Mi rivolgo ai politici affinché facciano tutto il possibile per rafforzare le famiglie, i primi nuclei di solidarietà; invito tutti a tornare al buon vicinato che favorisce l’aiuto reciproco”.

(di Fausto Gasparroni/ANSA)