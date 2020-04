Coronavirus: card. Bassetti,non siete fuggiti davanti nemico

(ANSA) – PERUGIA, 17 APR – “Chi nella vita non ha la tentazione di fuggire davanti ad un nemico? Voi non siete fuggiti!”: lo ha sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, rivolto al personale sanitario nel corso di una semplice cerimonia presso l’ospedale di Perugia. “Se c’è una categoria di persone che conosce i rischi a cui si espone, affrontando questo tipo di pandemia – ha aggiunto -, siete proprio voi, e a medici, infermieri ed operatori aggiungo anche i cappellani di questo ospedale”. “Sono qui – ha sottolineato il card. Bassetti – a nome della Chiesa per dirvi grazie e per ricordare tutti i sanitari deceduti in Italia. Il Papa li ha definiti ‘i Santi della porta accanto’, io ho guardato una per una le loro foto riportate sui giornali, volti belli di uomini e donne generosi e forti”. L’arcivescovo ha poi rivolto un pensiero agli ammalati, collegandosi via Skipe con uno dei reparti di degenza Covid-19 per parlare con alcuni di loro e con il personale sanitario. “Abbiate fiducia in Dio Padre – ha detto – che non ci abbandona mai e abbiate anche fiducia di questi ‘angeli’ che vi curano. Vi ho molto pensato in questo periodo in cui anch’io vivo in clausura forzata. L’ospedale è la vera casa di tutti il luogo della fiducia, dell’affidamento dove ci si mette nelle mani di un’altra persona come si faceva da bambini in braccio alla mamma”. Il cardinale Bassetti si è anche raccolto in preghiera nell’atrio dell’ospedale dopo essere stato accolto da una piccola delegazione di sanitari guidata dal commissario straordinario Antonio Onnis e dal sindaco di Perugia Andrea Romizi. (ANSA).