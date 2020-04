Coronavirus: Laver Cup rinviata al 2021, Federer “ci sarò”

(ANSA) – ROMA, 17 APR – Gli organizzatori della Laver Cup hanno annunciato, con un comunicato ufficiale, che la manifestazione non si svolgerà nel 2020. Ritornerà nel 2021, sempre a Boston (dove era prevista quest’anno) dal 24 al 26 settembre. Una decisione che si è resa necessaria per le sovrapposizioni che si erano create nel calendario, con altre manifestazioni di primaria importanza, a causa delle variazioni di programma determinate dell’emergenza coronavirus. Una su tutte, il Roland Garros, che in maniera unilaterale aveva spostato il torneo proprio in concomitanza con il week-end della competizione in stile Ryder Cup fortemente voluta da Roger Federer. Proprio lo svizzero, che è tra gli organizzatori, ha fatto sapere che nonostante il rinvio, sarà della partita anche nel 2021, quando avrà già tagliato il traguardo dei 40 anni: “E’ un peccato aver dovuto posticipare la Laver Cup di un anno, ma è stata la cosa giusta da fare vista la situazione – le parole dello svizzero -. Nonostante la cattiva notizia, sono felice che il TD Garden sarà la casa della Laver Cup nel 2021 e non vedo l’ora di potervi giocare per la prima volta il prossimo anno”. (ANSA).