CARACAS – Este jueves, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que su administración dará un apoyo económico al personal de los hospitales públicos del país de más de 100 dólares por tres meses. Así lo anunció en un video difundido en las redes sociales.

Detalló que las próximas semanas los beneficiados podrán acceder a esta ayuda de forma directa, “sin pasar por la dictadura”. Tendrán que acceder a un monedero virtual que se desarrollará con la Organización de Estados Americanos (OEA).

El parlamentario aclaró que todos los médicos y enfermeras podrán postularse para tener este recurso monetario, sin ningún tipo de distinción política. Destacó que la iniciativa requirió grandes esfuerzos y la confianza de la comunidad internacional. Aseguró que se logró con los pocos recursos del país que su administración ha podido recuperar y proteger de la “dictadura”.

El líder opositor insistió en que, con este apoyo, se pueda realizar el mayor aporte posible durante la pandemia del coronavirus que ha dejado nueve muertes en el país y registrado hasta los momentos 204 casos.

Señaló que diversos estudios han sostenido que la principal medida que debe tomar un país para enfrentar el COVID-19, es proteger al personal médico debido a que sin ellos no se puede afrontar la pandemia, ni salvar vidas.

“No somos ingenuos. A la dictadura no le importa nuestra gente, como intentaron bloquear la teleconsulta de atención médica gratuita para los más vulnerables, intentarán sabotear esto, por lo que vamos a tomar las medidas de seguridad para los beneficiarios de este apoyo”, expresó Guaidó.

Asimismo, añadió que se encuentra trabajando para que este apoyo económico también puedan recibirlo todas las familias venezolanas

El político insistió que para evitar una catástrofe humanitaria en Venezuela, es necesario conformar un Gobierno de Emergencia Nacional para que la comunidad internacional confié y arribe a la nación la ayuda humanitaria que necesita.

“Sabemos que la profundidad de nuestra crisis es demasiado grande, y que las medidas que realmente nos pueden ayudar a evitar una catástrofe humanitaria sólo se pueden tomar con la ayuda y el financiamiento internacional que un Gobierno de Emergencia Nacional puede conseguir. Un Gobierno, no un narco Estado dirigido por un capo. Urge atender a nuestra gente y no que desde la soberbia se aferren al poder mientras nuestra gente no tiene gasolina”, puntualizó.