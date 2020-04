M5s, nomine per aziende pubbliche improntate a trasparenza

(ANSA) – ROMA, 17 APR – “La fase storica che stiamo vivendo impone delle scelte decise di qualità, discontinuità e rinnovamento delle politiche industriali. Auspichiamo che questi siano i criteri alla base della tornata di nomine che ci si appresta a fare. Su aziende grandi e importanti come Eni non possono gravare le ombre delle inchieste giudiziarie e soprattutto bisogna aprire una riflessione seria sugli scenari energetici e sulla connessione tra le scelte in questo campo e le ricadute economiche, occupazionali e climatiche”. Così le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente e Attività produttive.