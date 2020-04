Di Maio, altri aiuti dall’estero, da Vietnam 3 tonnellate

(ANSA) – ROMA, 17 APR – “In Italia ancora c’è bisogno di aiuto. Con il nostro corpo diplomatico stiamo facendo il massimo. La solidarietà internazionale che stiamo ricevendo ci riempie di orgoglio. Questa notte a Malpensa è arrivato un nuovo carico di aiuti sanitari, oltre 3 tonnellate, donati dal Vietnam all’Italia”. Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebool concludendo con un “grazie di cuore”. “In questi giorni – ha spiegato il ministro – ci è stato chiesto di non rallentare la nostra attività e di far arrivare dall’estero altri aiuti sanitari e personale medico per i nostri ospedali. Perché se i numeri del contagio iniziano a rallentare, è fondamentale non abbassare la guardia”.