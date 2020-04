Coronavirus: Mosca, in Russia 45% malati è asintomatico

(ANSA) – MOSCA, 17 APR – Circa il 45-50% delle persone infettate dal nuovo coronavirus (COVID-19) in Russia sono asintomatiche. Lo ha dichiarato Anna Popova, capo del Servizio federale russo per la supervisione della protezione dei consumatori e del welfare. “Due settimane fa la percentuale di persone a cui è stato diagnosticato il virus ma che non presentano sintomi aveva raggiunto il 10-12%, massimo il 20%. Negli ultimi giorni la percentuale di queste persone è salita invece al 45-50%”, ha detto Popova. Lo riporta la Tass.