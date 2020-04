Coronavirus: 30 disegni bambini di Wuhan a coetanei Sardegna

(ANSA) – NUORO, 17 APR – Trenta disegni realizzati dai bambini della scuola materna ed elementare di una cittadina vicino a Wuhan e dedicati ai loro coetanei di Nuoro sono arrivati oggi in città assieme a 16mila mascherine donate dalla multinazionale cinese Himmuc Information Technology, grazie all’interessamento dell’eurodeputato siciliano M5s, Dino Giarrusso. Immagini in cui esprimono la vicinanza e sostegno nella battaglia contro il Coronavirus. Le mascherine sono di tipo chirurgico, parte delle quali, a partire dai prossimi giorni, saranno distribuite ai cittadini, a iniziare dalle famiglie già assistite dai Servizi sociali e negli altri casi tenendo conto delle reali situazioni di necessità. “Un giorno bellissimo di solidarietà internazionale – commenta il sindaco Andrea Soddu – Non vediamo l’ora che finisca tutto questo per ospitare i bambini che ci hanno inviato degli splendidi disegni e poterli ringraziare e abbracciare di persona”. “Viviamo un momento veramente difficile – dichiara Giarrusso – ma oggi permettetemi di essere orgoglioso per essere riuscito a far arrivare 80 mila mascherine gratuitamente dalla Cina per cinque comuni della Sardegna (Nuoro e Porto Torres) e della Sicilia”. (ANSA).