Ponte Genova: Bucci, 25/4 nostra festa della ricongiunzione

(ANSA) – ROMA, 17 APR – “Ci piacerebbe se l’ultima campata del nuovo viadotto sul Polcevera fosse varata il 25 aprile, in quel giorno che per tutto il Paese è la festa della Liberazione e che per la nostra città potrebbe diventare la “festa della ricongiunzione”, con il levante e il ponente finalmente riuniti dal ponte”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci, parlando dei progressi nel cantiere del viadotto dove oggi è stata sollevata in quota una campata da 44 metri, la terzultima. “Mancano solo 88 metri perché il ponte sia completamente visibile in linea – ha detto Bucci – lunedì isseremo la campata tra le pile 2 e 3 con l’ausilio degli strand jack, infine sarà il turno della campata tra le pile 11 e 12, che speriamo di varare il 25 aprile”. Bucci ha anche annunciato alcune nuove donazioni sul conto corrente attivato dal Comune di Genova per implementare il plafond dei buoni spesa per l’emergenza Coronavirus. Sono arrivati 50 mila euro dal gruppo Duferco e altrettanti dal gruppo Spinelli. (ANSA).