(ANSA) – ROMA, 17 APR – “La gente sta morendo e le persone non vogliono vedere politici che litigano, ma che ottengono risultati”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una intervista a Tv2000, rispondendo alla domanda del giornalista che gli chiede delle divisioni interne alla maggioranza sul Mes. “Serve unità per andare ai tavoli europei”, ha proseguito.