EEUU emitió licencias que permite a Maduro comprar medicinas y alimentos

CARACAS – Este jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer una serie de licencias que permite a los países sancionados, en el cual se encuentra Venezuela, acceder al comercio, la asistencia y la actividad legitima que se relaciona con la asistencia humanitaria.

En la misiva se aclara que el programa de sanciones contra Venezuela está diseñado para limitar al “régimen de Nicolás Maduro” fuentes de ingresos y responsabilizar a aquellas personas que obstaculicen restaurar la democracia en el país junto con garantizar el flujo de bienes y servicios humanitarios a los venezolanos.

Indica que los estadounidenses no tienen prohibido realizar transacciones que involucren al país o al pueblo venezolano pero siempre y cuando el gobierno de Maduro y sus altos funcionarios sancionados no estén involucrados.

“Para garantizar que los bienes humanitarios puedan llegar a las personas de Venezuela a pesar de un nexo con el Gobierno de Venezuela, Estados Unidos mantiene un amplio exenciones y autorizaciones que permiten la prestación de asistencia humanitaria y la venta comercial y exportación de productos agrícolas, alimentos, medicinas y dispositivos médicos, a Venezuela”, sostiene el comunicado.

Añade que en los dispositivos médicos aborda a piezas de respuestos o componentes, actualizaciones de software y a personas en “terceros países que compran específicamente para reventa a Venezuela. Además, se incluye kits de prueba, dispositivos respiratorios, equipo de protección personal, y medicina utilizada en la prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación del COVID-19.

Transacciones y remesas

De igual forma, el documento autoriza todas las transacciones y actividades que normalmente inciden y necesario para procesar remesas personales no comerciales que involucran ciertas instituciones, incluyendo a: Banco de Venezuela, Banco Bicentenari, Banco del Tesoro y el Banco Central de Venezuela (BCV). Además, no se prohíben las remesas con instituciones financieras venezolanas no bloqueadas.

También, se permite las actividades oficiales de ciertas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas , organizaciones relacionadas, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros, para realizar transacciones que involucren al BCV o que involucren a otro Personas del gobierno de Venezuela en la medida en que las transacciones estén sujetas a las jurisdicciones estadounidenses.

Arreaza reacciona a licencias

Por otro lado, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, reaccionó a las licencias estadounidenses y señaló que China, Rusia, Cuba y las Naciones Unidas son los que ha enviado asistencia a su país de forma constante.

“Ahora resulta que la Administración Trump pide que Venezuela reciba ayuda humanitaria. Viven de la mentira”, puntualizó el diplomático.