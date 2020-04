Bankitalia: crollo economia fino a estate, poi recupero

ROMA. – Una caduta dell’economia fino all’estate e un possibile, seppure pieno di incertezze e incognite, recupero successivo con le misure della Bce e del governo a limitare nel frattempo i danni.

Il bollettino economico della Banca d’Italia dipinge la disastrosa situazione causata dall’emergenza Coronavirus e da un blocco delle attività che ogni settimana, se prolungato in queste forme, meccanicamente provoca un calo del Pil annuale dello 0,5 per cento, senza considerare gli effetti indiretti.

“Questa situazione eccezionale – commenta il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in occasione del 101/o Meeting del Development Committee della Banca Mondiale e dell’Fmi – richiede un’azione che va presa a tutti i livelli: nazionale, regionale e globale. Poichè la crisi è globale anche la risposta deve esserlo. Un accresciuto coordinamento tra paesi in risposta alla pandemia ci permetterà di uscire insieme, più velocemente e a un costo minore”.

Per Visco “La crisi che stiamo fronteggiando è senza precedenti per velocità diffusione e profondità. E ci colpisce profondamente”. Insomma “per l’economia reale, lavoratori e imprese, sarà ampia e il rischio di instabilità finanziaria inevitabilmente alto” con “effetti più acuti per i paesi più poveri e più fragili”.

Qualche luce nel testo di Bankitalia comunque c’è, in particolare sulle condizioni di imprese, famiglie e banche che sono arrivate a questa crisi in condizioni finanziarie piùrobuste rispetto all’ultima crisi, quella dei debiti sovrani, anche se con un’economia già in rallentamento e un alto debito pubblico.

Le stime di Via Nazionale indicano così un crollo del 5% del Pil nei primi tre mesi dell’anno per la paralisi parziale dell’industria e una più estesa per i servizi con una “caduta significativa” del prodotto anche nel secondo trimestre. La ripartenza peraltro è gravata da numerose incertezze e incognite e da fattori internazionali cui l’Italia dipende specialmente per due suoi motori: le esportazioni e il turismo.

E così l’industria italiana potrebbe “recuperare parte della produzione persa durante la vigenza delle misure di contenimento, con una conseguente attenuazione degli effetti complessivi sull’anno” mentre è “meno plausibile” un recupero per i servizi specie il turismo visto che i flussi internazionali “resteranno verosimilmente modesti per un periodo prolungato”.

Le stime di Bankitalia indicano poi come ogni punto di riduzione del commercio mondiale avrebbe un impatto negativo sul prodotto del nostro paese pari a circa un decimo di punto percentuale nel 2020.

Certo le misure del governo e quella della Bce, aiutano. La caduta dei consumi e dei redditi c’è stata ma il ricorso alla cig “dovrebbe avere attenuato” nel mese di marzo l’impatto sul numero di occupati. Nel secondo trimestre l’occupazione potrebbe però contrarsi “in misura più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte” degli oltre 400 mila contratti a termine in scadenza tra marzo e aprile, ammonisce Via Nazionale.

I consumi e la fiducia delle famiglie comunque “hanno risentito della maggiore incertezza, della caduta della domanda di servizi e dei vincoli alla mobilità conseguenti alla diffusione dell’epidemia” ma tuttavia, l’incidenza sul reddito disponibile dei costi del debito (spesa per interessi e restituzione del capitale) è bassa, al 9,7 per cento.

L’ampliamento della sospensione dei mutui prima casa deciso dal governo abbasserà ulteriormente tali costi così come la moratoria sui prestiti darà sollievo, specie alle piccole e medie imprese.

E poi c’è la Bce: le sue misure straordinarie hanno ridotto il costo della raccolta delle banche che si sono preséntate comunque con bilanci più sani alla crisi e che con il “congelamento” dei dividendi raccomandato proprio da Francoforte irrobustiranno il capitale mentre gioverà anche la moratoria sui prestiti. Inoltre, tramite la Banca d’Italia, l’Eurosistema Bce ha acquistato 12 miliardi di titoli di Stato italiani tramite l”App’, il “vecchio” programma di quantitative easing.

A fine marzo il valore in bilancio dei titoli pubblici italiani acquistati nell’ambito dell’App – aggiunge il bollettino – “ammontava a 382 miliardi di euro, di cui 346 acquistati dalla Banca d’Italia”. Gli effetti sullo spread, dopo la prima sbandata iniziale del presidente Lagarde, si sono súbito visti.

