Borse festeggiano piani fine lockdown, bene le europee

ROMA. – Mercati in positivo nonostante i deludenti dati in arrivo dalla Cina, che segnano una contrazione del pil del 6,8% su base tendenziale e del 9,8% su base annua. A ridare slancio alle piazze finanziarie asiatiche è stata però la stima di un miglioramento dell’andamento economico atteso per il secondo trimestre nel paese asiatico ma soprattutto le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che a discapito dei numeri su contagi e morti negli Usa ha comunque promesso una ripartenza delle attività produttive.

In un contesto bersagliato dai dati negativi delle ultime settimane anche gli spiragli sulle prospettive del farmaco antivirale remdesivir per combattere il Covid-19 sperimentato da Gilead oltre a premiare la società con un vero e proprio rally servono a dare qualche spiraglio agli investitori che sulle piazze finanziare europee non vengono fiaccati neanche dalle vendite delle auto nel Vecchio Continente, scese di oltre il 51% a marzo. Bene infatti il settore auto che tiene botta.

Tokyo e Seul hanno perciò chiuso in rialzo del 3,1%, Sydney dell’1,3%. Il crollo del pil cinese ha si’ frenato Shanghai e Shenzhen, che tuttavia salgono, rispettivamente, dello 0,66% a 2.838,49 punti e dello 0,34%, a quota 1.750,28.

Ottimiste nel fine settimana, mentre molti Stati preparano piani per le riaperture parziali dopo i lockdown per l’epidemia di coronavirus, le principali Borse europee. Chiusura in rialzo nell’ultima seduta di settimana quindi per le principali piazze.

La migliore è stata Parigi (+3,42%) a 4.499 punti, seguita da Francoforte (+3,15%) a 10.625 punti, Londra (+2,82%) a 5.786 punti e Madrid (+1,66%) a 6.875 punti. Chiusura in rialzo anche per Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che ha guadagnato l’1,71% a 17.055 punti. Milano è stata molto in tono per tutta la mattinata ed è restata positiva nonostante le stime di una contrazione del prodotto interno lordo del 5% per il primo trimestre diffuse da Bankitalia.

L’indice d’area, Stoxx 600, cresce (+2,4%) e tra i settori che guadagnano ci sono i petroliferi, in particolare Aker Bp (+8,2%), Lundin (+6,6%) e Royal Dutch (+5,4%), nonostante il tonfo del greggio con l’indice Wti che cede un ulteriore 7,8% a 18,3 dollari al barile.

Bene appunto le auto, incuranti dei dati in perdita del mercato di settore, con guadagni soprattutto per Volkswagen (+5,3%), Daimler (+3,4%). In positivo termina la quasi totalità delle banche, da Danske Bank (+5,4%) a Swedbank (+5,1%), Nordea Bank (+4,6%). Tra le italiane, con lo spread calmo a 226 punti si segnala in particolare Unicredit (+3,2%).

A Piazza Affari sono stati tra i titoli migliori, oltre a Ferrari (+3,9%), Fca (+3%) Cnh (+4,8%) e Exor (+4,3%) anche Atlantia (+7,8%) coi mercati a scommettere su un’intesa per le concessioni. In salita Amplifon (+4,8%), Buzzi (+4,3%) e Stm (+3,7%) tra i tecnologici. Bene Campari (+2,8%) in trattative per lo Champagne Lallier. Brillante il lusso con Moncler (+5%) e Ferragamo (+2,1%).

Tra i petroliferi si è difesa Eni (+1,5%). Positive le banche, con lo spread chiuso a 226 punti. Guadagni per Unicredit (+2,9%), Ubi e Intesa (+1,1%), Bper (+1%), Banco Bpm (+0,1%). Sofferente Diasorin (-3,7%), dopo i picchi positivi dei giorni precedenti sull’attesa dell’avvio dei test in Lombardia per il coronavirus.

Male Tim (-1,1%) e Italgas (-1,5%). Molto bene anche Wall Street. Il Dow Jones è salito dello 2,96% a 24.234 punti, il Nasdaq dell’1,38% a 8.650,14 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso del 2,66% a 2.874,06 punti.