Sarri “dopo lockdown? Vado a Roma per Coppa Italia”

TORINO. – Alla quarantena Maurizio Sarri ci è “abituato”. Era stato costretto a fermarsi appena arrivato alla Juventus, prima ancora che il campionato partisse, per una polmonite, è rimasto di nuovo chiuso in casa in queste settimane, come centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, per l’emergenza Coronavirus.

“Guardo qualche vecchia partita – dice il tecnico bianconero – ma soprattutto leggo tanto, sopratutto gialli”, rivelato al programma “A casa con la Juve”, diffuso sui canali social dal canale bianconero Jtv. “Questo periodo va vissuto soprattutto per staccare – aggiunge – perché quando si ripartirà – e spero proprio che quest’estate si giochi – poi si andrà avanti praticamente senza sosta per 14-15 mesi”.

Il ritorno sugli schermi di Sarri, in video-collegamento con lo scrittore Sandro Veronesi, scivola tra aneddoti e preferenze enogastronomiche, ma siccome il calcio giocato manca tantissimo l’argomento affiora: “In quale posto mi piacerebbe andare? (dopo lo sblocco del lockdown, ndr)? A Roma, per la finale di Coppa Italia – dice l’allenatore della Juventus – e in qualsiasi città d’Europa perché vorrebbe dire che siamo andati avanti nella Champions.

Sarri dà anche lezione di “juventinismo” spiegando che cosa significa essere e rappresentare la Juventus in giro per l’Italia. “Ovunque veniamo circondati da tanto amore e altrettanto odio – racconta – sono stato fischiato a Napoli nonostante io abbia dato tutto me stesso, i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre, eppure in ogni stadio c’è una grandissima rappresentanza di tifosi bianconeri”. Con tanto odio attorno – dice Sarri – inevitabile amare la Juve quando la si vive sulla pelle.

“Il gobbo ti esce fuori, è inevitabile che sia così: solo quando sei dentro l’ambiente bianconero capisci cosa vuol dire essere sempre attaccato”. Ed è proprio questa una delle grandi differenze con il calcio inglese: “Nella Premier non ho mai sentito un coro contro qualcuno, ma solo grande tifo per la squadra di casa”.

In tempi di isolamento Sarri rivela come passa il tempo a Figline: “Rivedo tante nostre partite per cercare di farmi un’idea più distaccata, anche se il mio obiettivo in questo periodo è quello di staccare la spina. Mi rilasso guardando il Milan di Sacchi, che era vent’anni avanti per l’epoca, e leggo molto”.

Sarri ammette di non essere un grande cuoco (“Sono scarso, sto provando a cimentarmi con i primi piatti”, scherza e sulla scaramanzia precisa: “Non sono il solo a essere scaramantico, tutti noi allenatori lo siamo perché i nostri risultati non dipendono direttamente dalle nostre prestazioni – ha spiegato il tecnico – e di episodi sulla scaramanzia da raccontare ne avrei tanti, ne scelgo uno legato alla mia esperienza in Eccellenza.

Parcheggiavo sempre nello stesso posto, i miei ragazzi lo avevano capito e prima di una partita occuparono il mio: entrai in spogliatoio dando tre minuti di tempo per spostare la macchina, non avendo ricevuto risposta feci per conto mio e misi la mia”.