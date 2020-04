Calcio, Roma: taglio stipendi e aiuto a dipendenti club

ROMA. – Niente stipendio fino a giugno se il campionato di Serie A non dovesse più riprendere a causa dell’emergenza coronavirus, e poi un aiuto concreto ai dipendenti del club finiti in cassa integrazione. I giocatori della Roma assieme al tecnico Paulo Fonseca, a quanto appende l’ANSA, hanno trovato l’accordo col club giallorosso sul fronte del taglio degli ingaggi, seguendo quanto fatto in precedenza in serie A da Juventus e Parma.

La squadra e l’allenatore portoghese, se la stagione non dovesse ricominciate a causa della pandemia di Covid-19, rinunceranno in questo esercizio di bilancio in chiusura al 30 giugno a quattro mensilità (ovvero da marzo a giugno, quelle di inattività).

Se il campionato invece dovesse ripartire, giocatori e tecnico recupereranno alcune mensilità (due o tre) che verranno però spalmate nella prossima stagione sportiva.

Oltre al taglio degli stipendi, che coinvolge pure i piani alti della società giallorossa (via una mensilità per tutti i dirigenti), Dzeko e compagni affiancati da Fonseca si sono impegnati anche a coprire la differenza tra la casa integrazione e lo stipendio pieno dei dipendenti di Trigoria.

La Roma è la terza società del massimo campionato a trovare un accordo con i giocatori, e lo staff, dopo la Juventus e il Parma, ma la prima a comprendere nel patto anche un aiuto si dipendenti in difficoltà. I bianconeri si sono ridotti gli stipendi del 30%, i giocatori gialloblù hanno rinunciato per ora ad una mensilità.