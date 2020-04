Chiba immortala la speranza, vince World Press Photo

ROMA. – “La speranza”. É quello che i giurati del prestigioso World Press Photo hanno visto nello scatto del fotografo giapponese Yasuyoshi Chiba, vincitore del premio 2020: un ragazzo sudanese, ispirato e circondato da altri coetanei, recita una poesia nel mezzo di una manifestazione in Sudan, illuminato in pieno blackout dai soli cellulari dei suoi compagni.

Lo scatto del fotografo dell’Afp, intitolato “Straight Voice”, risale a circa un anno fa, quando dopo la caduta del presidente, il ricercato di guerra Omar al-Bashir, i sudanesi hanno continuato a manifestare contro i militari per chiedere la transizione verso un governo civile.

Quello immortalato nella foto “è stato l’unico gruppo che manifestava pacificamente che ho incontrato durante il mio soggiorno” a Khartoum, ha spiegato Chiba, 48 anni, di norma basato a Nairobi, alla France Presse.

“Sono stato colpito dalla solidarietà indomita della loro rivoluzione”, ha continuato aggiungendo che quella foto “mostrava che le persone avevano ancora questa passione dentro di sé, e io avevo la sensazione di essere uno di loro”.

Tra i premiati, nelle diverse categorie, anche due italiani. Al primo posto nella sezione “Contemporary Issues – Stories”, c’è Lorenzo Tugnoli di Contrasto e Washington Post, premiato per un reportage in bianco e nero in Afghanistan. “É un grande riconoscimento dei molti anni passati a lavorare in questo bellissimo Paese. Spero di poter tornare presto a Kabul”, ha scritto Tugnoli su Instagram.

L’altro è Luca Locatelli, al primo posto nella categoría “Environment – stories” con la foto “The End of Trash – Circular Economy Solutions”, scattata in Danimarca. “Credo che dovremmo imparare nuovi modi di vivere sul nostro pianeta e dovremmo aprire un vero dibattito al riguardo”, ha scritto anche lui sul suo profilo Instagram.