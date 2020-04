Buenos Aires: da lunedí anziani reclusi a casa

BUENOS AIRES. – Il grande stratega spartano Lisandro soleva ricordare che “Sparta è per gli uomini anziani la più autorevole delle dimore. Poiché in nessun altro luogo la vecchiaia è più considerata”.

Non si sa se ispirato da tanta grandezza di pensiero, il governatore di Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ha deciso di contribuire al ‘benessere della terza età cittadina, varando un progetto che, nell’ambito delle misure di lotta al coronavirus, prevede in linea generale da lunedì una reclusione in casa, sostanzialmente totale, per tutti gli adulti over 70.

A questo fine il governo cittadino ha disposto che qualsiasi anziano, se ha una necessità inderogabile di uscire di casa, dovrà telefonare al numero 147 per ottenere il rilascio di un “Permesso di circolazione obligatorio”. Tale autorizzazione varrà solo per il giorno in cui sarà concessa.

Fonti dell’amministrazione locale consultate dal quotidiano Pagina12 hanno sottolineato che “l’80% dei decessi a Buenos Aires riguardano anziani over 70” che “hanno bisogno di un piano di prevenzione speciale perché il loro tasso di mortalità per Covid-19 a livello globale è molto più alto per la presenza spesso di altre patologie”.

Il geriatra Miguel Acanfora, consultato dall’ANSA a Buenos Aires, ha risposto che “dal punto di vista della profilassi l’iniziativa ha un senso”, ma “sotto il profilo umano e giuridico è una aberrazione, una misura che annulla le libertà individuali”.

Piuttosto, ha concluso, si dovrebbe svolgere un profondo lavoro di presa di coscienza e di responsabilizzazione degli anziani, per evitare che moltiplichino le uscite”.

É probabile che la decisione di Rodríguez Larreta solleverà molte proteste. Ha dato il via a queste lo storico dell’arte José Emilio Burucúa che ha lanciato una iniziativa: “Ogni anziano esca di casa con una Stella di David gialla, come quella che i nazisti imponevano agli ebrei, con la scritta ‘+70′”.