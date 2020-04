CARACAS – Martina Rosucci, Aurora Galli, Alex Morgan, Deyna Castellanos sono alcune delle donzelle che non solo ci incantano per la loro bellezza, ma anche per la loro abilità con la palla a chiazze.

Da quando gli uomini hanno iniziato a giocare a calcio, nel 1880 circa, anche le donne hanno mosso i loro primi passi, anzi hanno dato i primi calci, é stato nel Regno Unito. Ma non sono riuscite a crescere alla pari per diversi motivi. Per ottenere i diritti attuali hanno dovuto lottare durante gran parte del XX secolo.

Il 23 marzo del 1895, sfidando le proibizioni e le opinioni contrastate, scesero in campo due squadre interamente femminili. Quel giorno, sul campo del Crouch End Athletic Ground di Londra, si sfidarono due squadre che erano state denominate “nord” e “sud”.

Le fanciulle usavano delle scarpe sportive, ma dovevano portare in testa una sorta di fazzoletto che copriva i capelli. Se una calciatrice perdeva questo copricapo doveva essere sostituita.

Questa storica gara, fu disputata davanti a circa 10 mila persone, in uno scenario che attualmente non sarebbe omologato: molte delle persone non riuscivano a vedere bene il match. Per la cronaca la sfida fu vinta per 7-1 dal nord. Da molti esperti in materia, questa é considerata la prima sfida ufficiale di calcio femminile.

Ci fu anche un periodo in cui il calcio femminile era addirittura proibito. Poco a poco, a suon di gol e belle giocate le ragazze hanno iniziato a ritagliarsi spazi sui rettangoli verdi. Il 17 aprile 1971, si affrontarono Francia e Paesi Bassi, l’incontro andò in scena in territorio francese e fu vinto dalle blues. Per altri questa é la prima sfida di calcio in rosa.

Per poter divertirci ed incantarci con un mondiale di calcio femminile, gli amanti della palla a chiazze abbiamo dovuto attendere fino al 1991. Quando in Cina é andata in scena la prima edizione della kermesse iridata. In quell’occasione il trofeo é stato vinto dagli Stati Uniti. Ma lo slancio definitivo é arrivato con le olimpiadi Atlanta 1996, tutto questo grazie al Comitato Olimpico Internazionale.

Oltre al mondiale ed il torneo olímpico, gli amanti del calcio femminile possono divertirsi con il Mondiale Under 20 ed Under 17, entrambi i tornei sono omologati dalla Fifa.

Da quel 1991, il mondiale di calcio femminile per adulte va in scena ogni quattro anni e la sua popolarità va sempre in crescendo. Nelle sette edizioni disputate ad oggi le nazionali che hanno portato a casa il trofeo sono: Stati Uniti (4 titoli a cui si aggiungono un argento e tre bronzi), Germania (2 titoli ed un secondo posto), Norvegia (1 titolo ed un secondo posto) e Giappone (1 titolo ed un secondo posto).

(di Fioravante De Simone)