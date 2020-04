Traffico internazionale di sigarette, 3 arresti e 45 denunce

(ANSA) – BOLZANO, 18 APR – Nel corso dell’operazione ‘Vinculum’, la Guardia di finanza di Trento ha arrestato 3 persone e ne ha denunciate 45 con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, con l’aggravante del reato transnazionale. I finanzieri, coordinati dal procuratore aggiunto di Bolzano, Axel Bisignano, hanno sequestrato 20 tonnellate di sigarette ed accertato, grazie alla collaborazione con le autorità di Koper, in Slovenia, il tentato contrabbando di ulteriori 12 tonnellate, per un valore complessivo di 7,5 milioni di euro e corrispondenti tributi evasi pari a 6,5 milioni di euro. Sequestrati anche 3.550 chili di sigarette contraffatte di scarsa qualità perché confezionate a mano e contenenti livelli molto più alti di catrame e monossido di carbonio, oltre che le “illicit whites” sigarette prodotte legalmente nel Paese di produzione, dove il consumo è minimo, ed esportate per essere vendute in modo illecito in altri paesi, tra cui l’Italia.