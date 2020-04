Coronavirus: Usa, Texas tra primi Stati ad allentare stretta

(ANSA) – WASHINGTON, 18 APR – Il Texas repubblicano è tra i primi Stati ad allentare la stretta per l’emergenza coronavirus, dopo il piano in tre fasi presentato da Donald Trump. Il governatore Greg Abbott ha annunciato ordini esecutivi che ridurranno alcune delle restrizioni più severe, anche se tutte le scuole resteranno chiuse sino alla fine dell’anno accademico. Tutti i negozi potranno riaprire da venerdì prossimo ma inizialmente i proprietari dovranno portare le ordinazioni alle auto o alle case dei clienti, che non potranno quindi entrare negli esercizi. Da lunedì prossimo riaprono anche i parchi ma i visitatori avranno l’obbligo di usare la mascherina o coprirsi la faccia e mantenere le distanze sociali da persone che non appartengono alla stessa famiglia e non formare gruppi superiori a cinque. Da mercoledì prossimo inoltre ci sarà un allentamento del divieto sulle operazioni non essenziali, in modo che i medici possa diagnosticare e curare alcune patologie gravi, come il cancro.