(ANSA) – BRUXELLES, 18 APR – “L’Italia ha affrontato per prima in Europa il Covid-19. Guadagnando solidarietà e rispetto. Non disperdiamo questo patrimonio. Non ci sono dieci, cento, mille exit strategy. Facciamo lavorare le istituzioni e gli esperti, evitiamo le polemiche inutili. La traversata sarà lunga”. Così su Twitter il commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni.