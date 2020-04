(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 18 APR – “Gli aiuti alle imprese del cratere sismico per questa emergenza coronavirus tengano conto dei fatturati pre-terremoto e non per forza quelli dell’ultimo triennio come per tutte le aziende del resto del Paese”. È quanto dice all’ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, dopo essersi confrontato anche con alcune imprese del territorio. “Il recente decreto che stabilisce i criteri di accesso agli aiuti per le imprese, fissa i parametri di riferimento, correttamente per il resto del Paese, in base al fatturato degli anni precedenti – ha spiegato – Ma il caso vuole che proprio il 2017, 2018 e 2019 sono gli anni in cui, la stragrande maggioranza delle nostre imprese, ha avuto significativi cali di fatturato”. “Ciò che chiediamo e che emerge dal confronto con alcune aziende locali – ha aggiunto Alemanni – è che possa essere concesso, a coloro che hanno avuto significativi ridimensionamenti del fatturato a partire dal 2017, che gli anni di riferimento, laddove possibile ed in caso di significative differenze dovute proprio al sisma, possano essere quelli del 2015, 2014, 2013”. Il sindaco, infine, è tornato a chiedere “misure speciali per questi territori, perché l’emergenza Covid 19 quindi va a sommare a un’altra emergenza ancora non supera che è il post terremoto”. (ANSA).