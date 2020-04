Coronavirus: 888 nuovi morti in Gb, in totale 15.464

(ANSA) – LONDRA, 18 APR – Il bilancio delle vittime per il coronavirus nel Regno Unito aumenta di 888 morti, portando il numero totale dei decessi nel Paese a 15.464. Lo riferisce il ministero della Sanità britannico. Il numero di persone positive al coronavirus ha raggiunto un totale di 114.217, con un aumento di 5.526 rispetto al giorno precedente, secondo il ministero della Sanità. I dati pubblicati quotidianamente dalle autorità sanitarie del Regno Unito comprendono solo i decessi in ospedale di pazienti che risultano positivi al test, un metodo criticato per non tenere conto dei decessi nelle case di riposo e mitigare così il reale impatto della pandemia.