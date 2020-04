Coronavirus:Usa, annunciate proteste pure in Texas, Maryland

(ANSA) – WASHINGTON 18 APR – Si allarga il movimento di protesta, ispirato da esponenti di destra e assecondato da Donald Trump, contro i lockdown imposti dai vari Stati contro il coronavirus. Una manifestazione e’ prevista per oggi anche in Texas, davanti al parlamento della capitale Austin, nonostante il governatore repubblicano Greg Abbott sia stato il primo ad annunciare ieri l’allentamento delle restrizioni. Il raduno, all’insegna dello slogan “You Can’t Close America”, e’ una sfida aperta agli ordini in vigore e le autorita’ hanno ammonito a rispettare il distanziamento sociale, minacciando altrimenti di intervenire. Una protesta analoga e’ prevista per oggi ad Annapolis, capitale del Maryland: anche qui il governatore, Larry Hogan, e’ repubblicano ma non ha alcuna intenzione di riaprire presto.