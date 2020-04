(ANSA) – ROMA, 18 APR – Impossibilitata ad usare i metodi tradizionali per via del ‘lockdown’ provocato dalla pandemia, l’Usada, agenzia statunitense antidoping, ha varato un sistema di controlli online, sulle piattaforme Zoom e Facetime. “Dovevamo fare qualcosa – ha spiegato alla Bbc il direttore esecutivo di Usada, Travis Tygart -, perché ci sentivamo in colpa nei confronti degli atleti puliti. Come ti senti se, per cause che certo non dipendono da te, i controlli non possono essere condotti nel modo in cui si facevano prima? Nonostante il senso di frustrazione, ci siamo detto che dovevamo trovare una soluzione”. Ai controlli hanno aderito su base volontaria, la fuoriclasse del nuoto Katie Ledecky e star dell’atletica come Noah Lyles e Allyson Felix. (ANSA).