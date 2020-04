(ANSA) – DACCA, 18 APR – Decine di migliaia di persone hanno sfidato oggi in Bangladesh il blocco imposto a livello nazionale a causa del coronavirus per partecipare al funerale di un noto predicatore islamico. La polizia aveva concordato con la famiglia di Jubayer Ahmad Ansari che solo 50 persone avrebbero partecipato al funerale nella città orientale di Sarail, a causa del rischio di diffusione della malattia. Il capo della polizia locale Shahadat Hossain ha tuttavia affermato che i poliziotti non hanno potuto fare nulla per fermare la folla giunta per rendere onore al famoso predicatore e capo seminarista di 55 anni, morto ieri. “La gente è arrivata a ondate”, ha detto. Secondo gli organizzatori sono state circa 100.000 le persone che hanno partecipato alla cerimonia funebre. Secondo un collaboratore del primo ministro Sheikh Hasina, Shah Ali Farhad, i presenti erano oltre 100.000.