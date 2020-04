ROMA. – Serie A e serie B provano a ripartire, per ritrovare quella routine che comprende anche un mercato che fa già sognare i tifosi in astinenza. La Lega Pro sta invece pensando di chiedere alla Figc lo stop del campionato, con promozione in B delle tre squadre prime nei rispettivi gironi – il Monza, il Vicenza e la Reggina -, più una quarta che sarebbe estratta sorte fra quelle che avrebbero diritto a disputare i play off. In più ci sarebbero il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi.

L’assemblea della Lega Pro è stata fissata per il 4 maggio, e la sua decisione verrebbe inoltrata al Consiglio federale che si riunirà pochi giorni dopo.

Con le speranze di ripartenza in aumento, riprende intanto forza il calciomercato, con l’Inter sempre alla prese con la questione Lautaro Martinez. Il Barcellona sta facendo pressing per avere ‘el Toro’ e questo nonostante non abbia intenzione, e probabilmente in questo momento nemmeno la possibilità, di versare la clausola rescissoria di 111 milioni.

In Spagna sono convinti che Griezmann possa essere una chiave per arrivare all’argentino, ma è un’ipotesi improbabile anche per via dello stipendio del francese. Più praticabili le piste che portano a giocatori come Vidal e Arthur. In uscita da Appiano Gentile c’è Godin, he potrebbe tornare in Spagna, mentre dopo il prestito al Cagliari tornerà alla base Nainggolan, che ha un ingaggio troppo alto per i parametri della società del presidente Giulini.

Per il ‘Ninja’ c’è comunque l’ipotesi Fiorentina, anche se il patron viola Commisso non vuole nemmeno sentir parlare di una cessione ai nerazzurri di Castrovilli, del quale Nainggolan sarebbe la contropartita tecnica (ma in Toscana andrebbe anche un mucchietto di milioni). A Firenze sono convinti anche di poter trattenere Chiesa, ma si naviga a vista. Piace molto Florenzi, che potrebbe tornare alla Roma dal Valencia, e a quel punto il ds Pradè, vecchia conoscenza a Trigoria, potrebbe farsi avanti.

C’è un caso Higuain alla Juventus, perché l’argentino avrebbe fatto sapere di voler tornare a giocare in patria, per motivi soprattutto familiari, magari realizzando il desiderio di tornare nel River Plate, che però non può garantirgli un ingaggio all’altezza di quello che prende in bianconero. Il posto del ‘Pipita’ nella Juve verrebbe preso da Milik, diventato improvvisamente un obiettivo di Paratici.

Da Napoli dovrebbe partire anche Younes, per il quale c’è la richiesta del Torino (che si è fatto avanti anche con l’agente Mino Raiola per Bonaventura). Infine, è derby della capitale per Lovren, difensore della Croazia in uscita dal Liverpool.