Scuola: Cisl, servono protocolli sicurezza anti-contagio

(ANSA) ROMA, 19 APR – E’ fondamentale la stipula di un Protocollo nazionale, da declinare poi a livello di singola scuola, in specifici “Protocolli di sicurezza anti-contagio”: lo chiede la Cisl Scuola che ha messo a punto un documento e chiede l’avvio di un confronto che coinvolgendo Amministrazione e parti sociali prepari adeguatamente il ritorno all’attività scolastica in presenza mettendo a fuoco tutte le problematiche su cui è necessario porre l’attenzione e individuare soluzioni operative. “Col nostro documento, che costituisce un primo contributo di analisi e riflessione – afferma Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola – vogliamo sollecitare l’avvio di un confronto che chiediamo si apra il più presto possibile, perché le questioni da affrontare sono tantissime e il tempo a disposizione non è molto, anche nel caso in cui la riapertura delle scuole fosse prevista solo a settembre”. Nello specifico, secondo la CISL, il Protocollo nazionale dovrà fornire indicazioni, che troveranno poi declinazione mirata negli specifici “Protocolli di sicurezza anti-contagio” degli istituti scolastici, relative alla gestione delle eventuali modifiche all’organizzazione del lavoro, al rispetto delle distanze minime, all’igiene costante, alle operazioni di ingresso, spostamento, uscita dagli edifici scolastici, alle criticità legate alla necessità di reiterazione ciclica delle operazioni di pulizia e sanificazione, alla eventuale installazione negli edifici scolastici (in particolare, nei laboratori, nei locali mensa, in quelli comuni, ecc.) di sistemi adeguatamente controllati di ventilazione, alla misurazione della temperatura corporea, al trattamento cui sottoporre, eventualmente, i soggetti che presentano sintomi e anche alla gestione dei soggetti portatori di fragilità.