Coronavirus: Viminale,sabato lieve aumento denunciati, 8.800

(ANSA) – ROMA, 19 APR – Più gente in giro di sabato ed aumenta lievemente anche il numero di denunciati dalle forze dell’ordine per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus: sono 8.800 secondo i dati del Viminale. Venerdì erano stati 8.200. In 8.742 sono stati sanzionati ieri per spostamenti non legittimi, 57 per false dichiarazioni e 26 per violata quarantena. Sono state 257.227 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 92.264: 151 i titolari denunciati, 35 le attività chiuse.