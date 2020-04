India stoppa Air India, niente date per ripresa voli

(ANSA) – NEW DELHI, 19 APR – Il Ministro dell’Aviazione Civile Indiana Hardeep Singh Puri ha stoppato la compagnia di bandiera Air India, che ieri aveva annunciato il ripristino dei voli nazionali dal 4 di maggio, e di quelli internazionali dal 1 di giugno. Analogo annuncio era arrivato da Indigo, una compagnia low cost, che aveva anticipato la ripresa dei collegamenti interni, in modo cadenzato. Con un tweet, Singh Puri ha precisato che “non è stata ancora presa alcuna decisione sulla ripresa dei voli, domestici o internazionali” e ha aggiunto che “le compagnie aeree saranno autorizzate a mettere in vendita i loro viaggi solo dopo che il governo avrà preso una decisione”.