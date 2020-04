Calciatori Roma al club “pronti a giocare appena possibile”

(ANSA) – ROMA, 19 APR – “Noi giocatori siamo pronti a riprendere a giocare appena sarà possibile dando il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ma ci rendiamo conto che tutto ciò non basterà per far fronte alle conseguenze economiche per l’emergenza in corso”. Riportando la lettera scritta dai calciatori della Roma al Ceo, il club giallorosso ha ufficializzato il taglio di quattro mensilità deciso da squadra e staff, confermando quanto anticipato dall’Ansa venerdì. I giocatori della Roma, Paulo Fonseca e il suo staff – fa sapere il club – “hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19”. “Con la speranza di fare qualcosa che aiuti la società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo abbiamo deciso di fare questa proposta finanziaria – scrivono i giallorossi -. Confermiamo inoltre tutto il nostro supporto alle iniziative della Roma e di Roma Cares per aiutare chi si trova in difficoltà per il virus”. (ANSA).