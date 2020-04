Compie 50 anni il busto di Lenin in piazza a Cavriago

(ANSA) – BOLOGNA, 19 APR – ‘Compie’ 50 anni il busto di Lenin che campeggia in piazza a Cavriago e che ha reso celebre il paesino reggiano in tutto il mondo. Era il 19 aprile del 1970, infatti, quando venne collocato nel cuore della città emiliana cui era stato donato dall’Ambasciata a Roma dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in occasione del primo centenario della nascita di Lenin. L’opera in bronzo fu realizzata nel 1922 da operai della città ucraina di Lugansk e nel 1942 divenne bottino di guerra per le truppe di occupazione che lo trasportano in Italia. Dopo la Liberazione il busto, recuperato in Toscana, fu consegnato all’Ambasciata Sovietica di Roma. A essere esposta, oggi, è una copia realizzata negli anni 70 per preservare l’originale, vittima di alcuni atti vandalici. In occasione del mezzo secolo Cavriago aveva predisposto un calendario di iniziative ora rimandate a causa dell’emergenza coronavirus. A emergenza conclusa è i programma la ricollocazione in piazza del busto originale.